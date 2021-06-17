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港國安法生效至今已拘109人

2021-06-17 列印
　　保安局局長李家超指在香港國安法的震懾下，「港獨」、「黑暴」大大減少，港區國安法生效以來，警方國安處已拘捕一百零九人、其中六十二人已被起訴，特區政府會結合相關案件的判決，讓市民進一步明白國安法針對甚麼罪行，以及如何保障合法權利及自由等。

　　李家超接受新華社專訪表示，國安法堵塞特區法律體系的漏洞，強調會終身追究潛逃外地的犯罪份子，一旦被捕，除了面對原應承擔的法律責任，還會因涉嫌潛逃被加控。對於警方被指濫捕濫控，李家超批評有人故意歪曲事實。



　　他認為愈來愈多的市民支持國安法，但長遠要特別留意外部勢力虎視眈眈，隨時會有危害國家安全的行動。

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