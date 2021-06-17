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網媒記者拒捕原判緩刑 官稱出錯致歉押後再判

2021-06-17 列印
　　二十七歲網媒女記者去年五月中旺角示威活動期間採訪被捕，事後被控拒捕罪，指她抗拒四名在正當執行職務的警務人員。她否認控罪，主任裁判官嚴舜儀昨指記者明知警員需要完成截查方可讓其離開，仍拒應女警要求並撥開對方，裁定她故意阻撓警員執行職務，原判監禁四星期、緩刑兩年，但事後發現有關控罪不能判緩刑，重新開庭改為押後案件至下月十七日判刑，期間記者准保釋。嚴官再開庭時承認判決有誤，向控辯雙方致歉，並坦言緩刑與即時監禁會有落差，直指「必須覆核自己」。嚴官亦指，女警截查被告何嘉欣時態度極為謹慎，但被告推開女警時力度輕，警長當時不應使用胡椒噴劑。



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