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三漢突襲送貨工 搶走500萬元晶片

2021-06-17 列印
■警方在各主要幹道設路障及截查可疑車輛，追緝劫匪下落。
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　　屯門河田街東亞紗廠工業大廈昨午發生搶劫案，一名送貨工人運送一批電子零件到該處期間，突遭三名男子從後襲擊，賊人搶走十多箱約值五百萬元的晶片，之後逃去。事主臉及腹部被打傷送往屯門醫院治理。警方展開捷進行動，在各個主要幹道設置路障及截查可疑車輛，追緝劫匪下落。

　　據了解，遇劫的工人為一家速遞公司的外判工人，事發時運送多箱電子零件，工人與三名男子共乘同一升降機，關上門後三人突向工人施襲，至七樓時巴他推出升降機外，賊人劫走貨物，乘坐一架客貨車逃去。



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