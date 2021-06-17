維多利亞（海峰園）幼兒園鄭麗銀校長 暢談37年幼兒教育心得

踏入三歲，小朋友即將升讀幼稚園，進入人生新階段。要培育孩子成才，除了家長的悉心照顧外，教師的循循善誘亦十分重要。早前，《頭條開Live》就邀請了有37年豐富幼兒教學經驗的維多利亞（海峰園）幼兒園校長鄭麗銀，詳談幼兒教學的心得，又分享了維多利亞幼兒園的教學理念及課程特色。熱愛幼兒教學工作的鄭校長，自畢業後就投身幼教界，由音樂老師做起，一直晉升至幼兒園校長。回望37年的歲月，她表示幼教界的改變大，由每班近50人，大幅縮減至1：8的理想師生比例，讓教師能夠有更多機會了解不同學生的個別學習需要。此外，隨着資訊科技的進步，教師亦可以製作更多精準的教材和資料搜集，助幼兒建立更理想的知識寶庫。快樂學習 讓孩子成為探究者和冒險者提到維多利亞幼兒園的教學宗旨，鄭校長認為，首要是讓孩子快樂學習，在教師的鼓勵下成為一個有自信、且不怕失敗的探究者和冒險者。此外，幼兒園推行IB教育，鄭校長認為，IB教育鼓勵學生從不斷嘗試的環境中，親身學習知識，幼兒學會觀察及發問問題，在老師的引導和互動下建立知識，對幼兒更有幫助。另一方面，學校更推行STEAM教學，於2年前更參與了美國哈佛大學教育研究院的Project Zero團隊「創客教育」先導研究計劃，並在學校推行「創客教室」，創造不同機會讓孩子動腦筋，融入科學、數學及語文等範疇；更重要的是學會顧及別人的需要和感受，細心留意別人的難處，然後發揮自己的創意，從中學習新知識。入學面試 開心無壓力不少家長都希望子女能夠入讀維多利亞幼兒園，鄭校長表示，申請入學的孩子都會獲得面試的機會，「老師會透過唱歌、遊戲等方式，觀察孩子的能力，期望他們在開心愉快的環境中接受面試。」她坦言，幼兒在陌生的環境中難免會感到緊張和焦慮，因此學校會先讓孩子和家長一起玩耍，熟習環境，讓他們放輕鬆才開始面試。「養兒一百歲，長憂九十九」鄭校長明白家長重視孩子的成長，希望給予子女不同的學習機會，她建議家長亦要適時讓孩兒休息，並且給予他們空間和機會，從旁觀察他們的性格，讓他們慢慢成長。