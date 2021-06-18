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總商會三千萬禮品谷針 七輪抽獎贏Benz

2021-06-18 列印
■香港總商會主席王冬勝，宣佈舉行七輪大抽獎的詳情。
■市民繼續到接種中心打疫苗。
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        谷針獎賞停不了。香港總商會舉行「香港做得到！幸福大抽獎」，獎品總值約三千萬元，鼓勵市民去打針，獎品包括三部平治C系列房車，連首年牌費、第三者保險等，價值約五十萬元。

下月二日開始登記



　　抽獎活動由下月二日起接受網上登記，至九月三十日結束，期間設七輪抽獎，每半個月一次，料有五千人得獎，獎品包括三架平治C系列房車、數百份由怡和集團送出的一萬元購物禮券、五千元餐飲禮券及酒店度假遊；五百張港鐵全年車票；以及五百份由太古地產送出的一萬元購物禮券等。

　　參加者須年滿十八歲、持有香港身份證，並在港完成接種兩劑新冠疫苗。首輪抽獎將於下月二十二日進行，每輪抽獎的未中獎者會自動進入下一輪抽獎。

　　總商會主席王冬勝呼籲市民盡快打針，以達至群體免疫，經濟有望盡快重回正軌。
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