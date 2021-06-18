警方國安處指《蘋果日報》逾三十篇文章涉為外國制裁香港提供口實，昨天拘捕《蘋果日報》五名高層，指各人涉違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。大批警員進入壹傳媒大樓搜證，檢走新聞材料等多箱證物，並凍結一千八百萬資產。調查繼續中，不排除更多人會被捕。據悉，警方去信要求《蘋果》在指定時限內移除涉案的文章。警方昨早六時起動員五百警力，先後拘捕《蘋果》五名高層，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及動新聞平台總監張志偉，指五人涉違反《港區國安法》第二十九條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。同時，警方凍結《蘋果》三間相關公司的資產合共一千八百萬元。據悉，政府向七間與《蘋果日報》有聯繫的銀行發信，通知不要處理被凍結的涉案資產。500警搜總部 帶走多箱證物警方持法庭手令進入壹傳媒大樓搜證，包括檢走新聞材料，並在大樓外拉起封鎖線，員工須登記個人資料才獲准入內。張劍虹、羅偉光及張志偉等亦先後被帶回大樓，均被反手鎖上手銬。下午一時許，警方結束在壹傳媒大樓搜查行動，帶走多箱證物，包括多部電腦主機。據《蘋果》報道，搜查期間，警方在編採部曾開啟多個部門的電腦，翻查檔案，並曾以「外國」和「集會」等字眼搜索資料。此外，警方亦進入被捕五人的住所搜查。消息指，在陳沛敏位於將軍澳維景灣畔的寓所，由於有人拒絕開門，警方爆門入內，將陳拘捕，並在現場搜查逾兩小時，帶走不屬於她的三部電腦。警：為外國提供口實制裁警方國安處高級警司李桂華表示，二○一九年至今《蘋果》涉串謀他人，刊登逾三十篇文章，呼籲外國制裁中國及特區政府。警方掌握強烈證據，顯示上述文章是整個串謀計劃的重點，藉以提供口實，讓外國機構制裁中國及香港特區政府。他指，五名被捕人士都是《蘋果》的公司董事，部份人更是東主、出版人及編輯等，對公司運作及文章內容責無旁貸，強調調查仍在繼續，不排除會有更多人被捕。根據《國安法》，任何人觸犯「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，將被處三年以上、十年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。此外，《蘋果日報》執行總編輯林文宗表示，會盡一切努力，今日如常出版報紙。《蘋果》今日加印至五十萬份。而陳沛敏在一封給讀者的信中指，本月二十日是《蘋果日報》創刊二十六年，形容今年的處境艱難，但作為新聞機構，《蘋果》會緊守崗位，直至最後一刻。壹傳媒昨日開市前宣佈停牌，上日收市報價為每股○點二九元。