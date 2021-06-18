以新聞工作為保護傘違國安 李家超：將採嚴厲措施打擊

警方調查《蘋果日報》高層涉違反《港區國安法》。保安局局長李家超指，有人涉以新聞工作為工具及保護傘，做出違反國家安全的行為，警方會採取最嚴厲措施，依法打擊。他指，拘捕行動與正常新聞工作無關，亦非針對傳媒，如新聞工作者的目的及意圖不危害國安，可自由報道。李家超指，《蘋果》有三十多篇文章，涉嫌勾結境外勢力計劃的一部份，但現時不能透露細節，強調會與律政司研究，如何使用相關證據。他指，《蘋果》被凍結的一千八百萬元疑是犯罪份子財產，形容是「黑錢」，凍結屬國際公認做法。至於《蘋果》日後能否運作，須由公司自行決定，但除非獲得他批准，公司不能動用被凍結資產。李說，警方會繼續追究，《蘋果》內外涉參與、協助、教唆及資助危害國家安全的人士，形容他們涉以新聞工作為工具，危害國家安全，警告任何人嘗試利用新聞工作作保護傘，政府必定以最嚴厲措施依法打擊。他指，警方行動絕非針對傳媒工作，案件與正常新聞工作無關，但新聞工作者要遵守本港法律。他指，任何新聞工作者，如其目的及意圖不涉及危害國安等違法行為，都可自由報道，重申行動與新聞自由無關。記協、攝影記者協會、壹傳媒工會等多個傳媒工會發表聯署聲明，指警方行動針對出版文章內容，作為違反《港區國安法》的證據，在新聞界引發恐慌，擔心《國安法》被武器化，嚴重威脅新聞自由。聲明又指，法庭批出手令，容許警方取走新聞材料，嚴重威脅新聞材料保密性，擔心在社會造成寒蟬效應，令傳媒自我審查更嚴重。聯署要求政府，披露更多案件細節，解釋涉事文章如何觸犯《國安法》。香港新聞行政人員協會關注事件，認為當局必須以公開透明方式處理，以釋新聞業界及公眾的疑慮。