三太空人順利進站 神舟12號成功升空

搭載三名航天員的神舟十二號飛船，昨早圓滿發射升空，三名航天員進駐中國太空站，開展為期三個月的太空任務。成功升空後，首次執行任務的湯洪波表現好奇，不時望向窗外，又在無重狀態下「玩筆」。在酒泉衛星發射中心，搭載三名航天員的神舟十二號飛船，昨早九時二十二分由長征二號F遙十二運載火箭發射升空。升空後約兩分鐘後，飛船逃逸塔、火箭推進器和整流罩先後分離，再過約八分鐘，船箭分離，飛船進入太空預定軌道，並展開太陽能帆板。湯洪波無重狀態下「玩筆」返回艙內，第三次升空的指令長聶海勝坐中間，第二度升空的劉伯明坐其右邊，首次執行任務的湯洪波則坐在左邊靠窗位置。三人其後拉開面罩，並向鏡頭揮手。期間湯洪波表現好奇，不時望向窗外，又在無重狀態下讓筆飛行。聶海勝則面露微笑，形容：「感覺真好。」酒泉衛星發射中心指揮部其後宣佈，發射任務取得圓滿成功。下午三時五十四分，神舟十二號飛船與天和核心艙進行自動快速交會對接，三名航天員進駐核心艙，在太空工作三個月。對接期間，聶海勝一度表示，從神舟十二號飛船的對接畫面，見到天和核心艙的影像有「鬼影」，請求將畫面光度減低，減少太陽光反射，最終順利完成俗稱「太空穿針」的交會對接程序。三人此後將執行兩次出艙任務，並展開太空科學實驗。完成任務後，他們會乘坐飛船返回艙，在內蒙古巴丹吉林沙漠附近的東風著陸場著陸。國務院副總理韓正及劉鶴在北京航天飛行控制中心觀看發射過程，其後逐一向工程人員握手道賀。三名航天員昨早六時許在發射中心問天閣廣場參加出征儀式，其後乘小巴前往發射場，沿途有電單車開路，夾道有民眾揮舞國旗，送上祝福。