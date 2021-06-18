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美股中段跌176點

2021-06-18 列印
　　聯儲局議息預示通脹壓力升溫，而美國的勞工市場數據亦較預期遜色，美股早段跌過百點。杜指中段報三三八五七點，跌一百七十六點；納指則報一四一九一點，升一百五十二點。滙控美國預託證券價格見四十七點五五港元，跌零點七五港元；騰訊則見六百零六點零九港元，升七點零九港元。



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