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病人組織促公佈疫苗基金申索個案

2021-06-18 列印
　　港人努力抗疫，疫情持續放緩。本港昨天沒有錄得新冠肺炎確診個案，是本月以來第三度清零，亦是連續第十天本地零確診。此外，政府新冠疫苗嚴重異常事件保障基金共接獲七十四宗申請，暫時批出三宗涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，涉款共四十五萬元。病人政策連線主席林志釉認為，有關基金審批的資訊不足，建議當局最少每兩星期發放資訊及審批結果，強調市民並非好奇個案可獲賠償的金額，而是希望參考有關資訊，評估應否接種疫苗。



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