  • 2021年6月18日 星期五
  • 32º
  • 69%
熱門： 消費券曾志豪721陳淑莊佛祖港姐

日報新聞 > 港聞

港旅業界稱歐盟免檢入境誘因不大

2021-06-18 列印
港旅業界稱歐盟免檢入境誘因不大
Previous Next

　　歐盟將容許包括來自香港等八個國家和地區人士，入境後毋須檢疫。旅遊界立法會議員姚思榮（見圖）認為，新措施反映歐盟認同香港的抗疫成果，但對旅遊誘因不大，因旅客回港後仍要自費到酒店接受檢疫，估計新措施只能吸引探親及公務人士。

　　被問到本港能否作出對等免檢疫安排，他提到放寬對海外某程度限制，容易出現社區爆發，本港當前目標是盡快與內地通關，前提要做到「零感染」，相信當局不會冒有關風險，以免令本港疫情反彈。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd