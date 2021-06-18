運輸署系統遭入侵 涉車主私隱

運輸署昨天公佈，昨早發現運輸署車輛檢驗綜合大樓的電腦系統出現問題，檢查後發現懷疑被入侵，導致系統未能正常登入，該電腦系統已經即時暫停運作。由於懷疑被入侵的系統包括未來三至四個星期已預約檢驗的資料，當中包括車牌號碼、車輛底盤號碼及車主名稱及聯絡電話，故呼籲有關車主或其代理人留意來歷不明的電話。已預約的車輛檢驗會維持正常服務。然而，由於電腦系統已經暫停運作，運輸署車輛檢驗綜合大樓、土瓜灣驗車中心、各指定車輛測試中心及網上的車輛檢驗預約系統需要暫停運作。發言人對為市民帶來不便表示抱歉，已就事件向警方、政府資訊科技總監辦公室及個人資料私隱專員公署報告，亦會全面配合所有調查工作。