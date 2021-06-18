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世界競爭力港降至第七位 港府：制度優勢不受影響

2021-06-18 列印
　　瑞士洛桑管理學院公佈本年度世界競爭力年報，香港由去年的第五位，降至第七位；去年排第三的瑞士，今年就躍升上榜首。特區政府發言人表示，年報繼續肯定香港在多方面的優勢，在過去幾年面對前所未見的挑戰，但有信心香港的制度優勢，包括法治及司法獨立、良好的營商環境及高效的政府，並未有受影響。

　　世界競爭力排名第二至四位，依次是瑞典、丹麥及荷蘭；去年排榜首的新加坡，今年跌至第五位。學院以四個範疇，包括經濟表現、政府效率、企業效率及基礎建設進行評分。香港在政府效率排名第一，企業效率排名第三，基礎建設排十六，經濟表現就排三十。



　　學院指表現最佳的經濟體，特點是創新投資、經濟活動多樣化。特區政府指會加強在基礎建設及創新科技方面的投資，為發展增添動力。

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