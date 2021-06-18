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准守行為結案 被告不會留有案底

2021-06-18 列印
　　《大公報》記者獲控方撤控，改以簽保守行為解決。執業大律師龔靜儀回應稱，在香港當一個人被刑事檢控時，除了認罪或不認罪，有時可能會有第三種處理方式，即控方免提證供起訴，以換取被告簽保守行為。

  這種處理方對被告人的最大好處，因為被告人不用認罪，不會留有案底，也不需花律師費或精神去抗辯。當控方接受辯方建議，及同意案件以簽保守行為方式處理，被告人只需在法庭「公開承認有關的案情」，法官便頒令被告簽保守行為，並撤銷控罪。



　　至於港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，就七二一事件製作專題報道時進行車牌查冊，被控兩項明知而作出在要項上虛假的陳述罪。她堅持不認罪作出抗辯，裁判官最終裁定蔡兩項罪罪名成立。

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