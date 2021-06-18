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抽濕機「自焚」 逾百住戶疏散

2021-06-18 列印
　　荃景圍荃灣中心成都樓發生抽濕機「自焚」釀住宅火警，一名女住戶昨凌晨在寓所開動抽濕機擬抽乾衣物，但抽濕機突冒煙起火，她為免家園受損，冒險將仍在焚燒抽濕機推入廁所，再走火逃生，其間逾百大廈住客疏散落樓暫避，消防員趕至將火警撲熄。

　　抽濕機焚毀，廁所熏黑，幸無人受傷，消防員經調查後，相信是抽濕機電線短路導致火警。有專家指出，抽濕機應放在平穩位置，四周亦要留有足夠空間散熱，特別是出風口、吸風口及濕度感應器不可被阻擋。抽濕機宜定期清洗隔塵網，使用前應先檢查外殼及電線有否損壞。



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