精神疾病年輕患者 低收入組群病情較嚴重 維樂天免費援助

香港公營兒童及青少年精神專科的輪候時間長，在慈善團體維樂天的維樂天蝴蝶計劃中，有正受精神困擾的年輕患者，最長的輪候時間達四年。維樂天（香港）蝴蝶計劃聯席主席、精神科專科林美玲醫生指，基層家庭難以負擔私營醫療服務，終錯失治療黃金期。現時，維樂天已為超過1500個個案提供免費診斷及治療，直至他們輪候到公營醫療服務。維樂天自2016年推出「維樂天蝴蝶計劃」，為合資格兒童及青少年，提供免費精神科專科確診、治療和藥物，直至他們成功輪候醫管局的專科醫療服務。計劃申請資格人士為受精神問題困擾的21歲或以下的兒童及青少年、而且有精神問題困擾。目前計劃有約30位精神科專科醫生參與。約一半參加者居於香港較低收入地區林美玲醫生公布分析計劃成效的研究，發現計劃參加者的情況與家庭收入有關係。根據2019年香港貧窮情況報告，貧窮人口較高的五個地區為觀塘、黃大仙、葵青、屯門和北區，而有約50%計劃受助人也是居住於這五個區域。在1200個個案中，有33%參加者也是來自綜援家庭。領綜援家庭 家長及患者情況較差報告再以兩個指標，進一步量度收入與患者病情嚴重程度及家長精神健康。首先是患者，以臨床整體評量表（CGI）量度，在獲得服務時，來自綜援家庭的患者較非綜援家庭患者病情嚴重。至於正領取綜援的家長，獲得服務時，精神健康狀況亦較差。林美玲醫生和維樂天蝴蝶計劃指，參加者對計劃的整體滿意度超過九成。但始終希望透過更多公私營合作，縮短公營醫療系統中，兒童及青少年精神科專科的輪候時間，以盡早為有精神健康問題的青少年提供適切醫療服務。