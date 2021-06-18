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精神疾病年輕患者 低收入組群病情較嚴重 維樂天免費援助

2021-06-18 列印
精神疾病年輕患者 低收入組群病情較嚴重 維樂天免費援助
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　　香港公營兒童及青少年精神專科的輪候時間長，在慈善團體維樂天的維樂天蝴蝶計劃中，有正受精神困擾的年輕患者，最長的輪候時間達四年。維樂天（香港）蝴蝶計劃聯席主席、精神科專科林美玲醫生指，基層家庭難以負擔私營醫療服務，終錯失治療黃金期。現時，維樂天已為超過1500個個案提供免費診斷及治療，直至他們輪候到公營醫療服務。

　　維樂天自2016年推出「維樂天蝴蝶計劃」，為合資格兒童及青少年，提供免費精神科專科確診、治療和藥物，直至他們成功輪候醫管局的專科醫療服務。計劃申請資格人士為受精神問題困擾的21歲或以下的兒童及青少年、而且有精神問題困擾。目前計劃有約30位精神科專科醫生參與。





約一半參加者居於香港較低收入地區

林美玲醫生公布分析計劃成效的研究，發現計劃參加者的情況與家庭收入有關係。根據2019年香港貧窮情況報告，貧窮人口較高的五個地區為觀塘、黃大仙、葵青、屯門和北區，而有約50%計劃受助人也是居住於這五個區域。在1200個個案中，有33%參加者也是來自綜援家庭。



領綜援家庭 家長及患者情況較差

　　報告再以兩個指標，進一步量度收入與患者病情嚴重程度及家長精神健康。首先是患者，以臨床整體評量表（CGI）量度，在獲得服務時，來自綜援家庭的患者較非綜援家庭患者病情嚴重。至於正領取綜援的家長，獲得服務時，精神健康狀況亦較差。

　　林美玲醫生和維樂天蝴蝶計劃指，參加者對計劃的整體滿意度超過九成。但始終希望透過更多公私營合作，縮短公營醫療系統中，兒童及青少年精神科專科的輪候時間，以盡早為有精神健康問題的青少年提供適切醫療服務。
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