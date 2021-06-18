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﻿柳俊江危駕﻿﻿判社服令﻿

2021-06-18 列印
﻿柳俊江危駕﻿﻿判社服令﻿
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　　無線新聞前記者柳俊江於去年十二月二十九日涉嫌駕駛私家車在尖沙咀疑衝紅燈，與一輛電單車相撞，被控危險駕駛罪，昨被判停牌六個月及一百六十小時的社會服務令，並須自費上駕駛改進課程。

　　柳俊江當日駕駛私家車，由尖沙咀一停車場駛出漆咸道南，並往油麻地方向行駛。他懷疑未有依照交通燈號指示停車，及後與一輛往天星碼頭方向行駛的電單車相撞，電單車司機倒地受傷，因受傷並送院接受治療，及後須請十九日病假。



　　柳俊江早前已承認危險駕駛罪。法官判他一百六十小時社會服務令、停牌六個月，而且要上駕駛改進課程。裁判官提醒柳在停牌期間不得駕駛，否則隨時入獄。柳聞判刑時一臉平靜。

　　代表柳俊江的資深大律師在柳早前承認控罪時，求情指柳正與妻子分居，並努力做好爸爸角色。

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