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前港腳淋油收數判感化

2021-06-18 列印
前港腳淋油收數判感化
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　　被封為「壞孩子」的二十七歲前港腳卓耀國，稱因財困收錢任「收數佬」，於今年一月向將軍澳健明邨及康盛花園共三個單位淋紅油非法追債。他早前承認三項刑事毀壞罪，昨被判十二個月感化令，期間卓必須遵守數項附加條件，包括接受戒毒治療、提交尿液樣本供驗毒測試及遠離危險藥物。

　　辯方求情指卓從小父母離異，撫養卓的祖父母承諾會監督他改過自身。而卓於還柙前已與前球會的經理達成口頭協議，將會重返球隊。至於法庭早前為卓索取的報告則指，卓願意接受社會服務令，但感化官認為感化令較適合。主任裁判官錢禮採納報告的建議，判處一年感化令，並下令卓於感化期內按感化官指示工作和居住，接受戒毒、心理及精神治療。



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