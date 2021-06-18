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﻿回收廠二級火警﻿ ﻿濃煙籠罩半邊天﻿

2021-06-18 列印
■流浮山塑膠回收廠起火，冒出大量濃煙。
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　　流浮山一間塑膠回收廠昨發生二級火警，焚燒近兩小時，冒出大量濃煙，有天水圍居民指區內濃煙密佈，消防出動四隊煙帽隊及開動四條喉隊灌救，火警中無人受傷；消防處指市民若受煙霧和異味影響，應留在室內。

　　昨日早九時半，警方接獲多人報案，指流浮山雞伯嶺路一間塑膠回收廠發生火警，冒出大量濃煙。警方及消防員接報到場後，消防經評估後，於早上九時五十分將火警升至二級，消防派出四隊煙帽隊及開動四條喉灌救。火勢至中午約十二時初步被撲滅，無人受傷。警方及消防正調查起火原因，火警期間五人由廠內自行疏散至安全地方。



　　現場火勢非常猛烈，濃煙沖天，黑煙飄向附近民居，有天水圍居民指區內濃煙密佈，形容「籠罩半邊天」。消防處表示，市民若受到隨風飄散的煙霧和異味影響，應盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

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