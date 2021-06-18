伴讀犬融入課程 助學童管理情緒

九六年歐洲國家盃分組賽，加斯居尼射入世界波助英格蘭於溫布萊球場擊敗蘇格蘭一幕，至今仍為人津津樂道。廿五年後的今晚，三獅在歐國盃D組於同一場地再鬥蘇格蘭，天賦和技術媲美加斯居尼的中場新星菲爾科頓，特意染金髮模仿前者當年造型，矢志複製經典，為延續其場上表現，今仗一於支持主勝。（Now616、618台周六凌晨3:00直播） 英格蘭於九六年主辦歐國盃，他們在分組賽二比○擊敗蘇格蘭，中場加斯居尼一挑一射破網的世界波令人讚嘆，這位進攻中場亦自豪道：「這是我國家隊生涯最出色的入球。」此子被喻為三獅歷來最有天賦的中場，但一直後繼無人，直到廿五年後才發掘到技術出眾和閱讀球賽能力出色的菲爾科頓...

2021-06-18