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伴讀犬融入課程 助學童管理情緒

2021-06-18 列印
伴讀犬融入課程 助學童管理情緒
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　　港大研究發現，將伴讀犬融入課程，有助發展小學生的社交情緒能力，改善過度活躍行為等，更有效降低疫情下學童網課焦慮、憤怒等負面情緒。

　　《童狗有話兒》計劃由港大社會工作及社會行政學系副教授及臨牀心理學家黃蔚澄的團隊開發，自一八年底開展以來，已有逾一千二百名小二及小三學生參與。團隊透過訪談及長期追蹤，發現伴讀犬令受訪學童更自律，更容易管理自己憤怒的情緒，並加強對生命的關懷。有部份家長發現子女在親子關係和兄弟姊妹的相處方面都有改善，有受訪老師認為計劃加強了學童的學習意欲，同學關係有改善。



　　黃蔚澄指計劃需要教學環境、學校和家庭之間互相配合，才可持續有成效。

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