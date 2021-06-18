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港首季吸毒人數 21歲以下青少年增

2021-06-18 列印
　　禁毒常務委員會檢視今年首季本港的毒品情況，發現被呈報的整體吸毒人數較上年同期下降，但學生吸毒人數上升，被呈報的二十一歲以下吸毒人數上升四成七。

　　禁毒常務委員會主席李國棟表示，今年首季被呈報吸毒的學生和二十一歲以下青少年均有所上升。大麻是他們最常吸食的毒品，呼籲青少年要堅拒毒品，特別要認清大麻是毒品。禁毒處亦會繼續加強在學校的抗毒預防教育及宣傳工作。



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