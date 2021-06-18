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疫下六成人更關注食物安全

2021-06-18 列印
　　香港有機資源中心發現去年有機產品消費總金額近七十六億，疫情下近六成人更關注食物安全，更多人從農民或生產者直接購入有機產品。

　　中心於三月至四月就消費有機產品的行為模式，訪問逾八百名市民，發現去年香港家庭平均每月用於購買有機產品的總開支達六點三億元，全年消費總金額達七十六億，較上年增加約八億元。中心總監黃煥忠指，疫情下近六成受訪者更關注食物安全，當中有三成受訪者去年比前年購買更多有機食品，主要為有機蔬菜、有機水果、有機肉類等，更願意花錢購買有機食品。



　　調查顯示農墟、農場及網上訂購等非傳統零售點出現顯着升幅，證明市民逐漸建立從農民或生產者直接購入有機產品的習慣。

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