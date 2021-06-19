四支付工具任揀 可累積買貴價貨 消費券7·4起登記 八月先收$2000

政府昨日公佈總值三百六十億的「五千元電子消費券」詳情，預料有七百二十萬人受惠，下月四日接受申請，首期消費券最早在八月一日發放，可用於本地消費包括公共交通。四個指定支付工具中，八達通分三期發放；支付寶香港、Tap&Go「拍住賞」及WeChat Pay HK則分兩期。有批發及零售界立法會議員認為安排能滿足市民可分散消費，亦可累積買奢侈品，令售賣貴價及平價貨品的商戶都能受惠，有助重振本港經濟。財政司司長陳茂波昨表示，七月四日至八月十四日期間，市民可透過中央平台或書面形式，申請「五千元電子消費券」，首兩周完成電子登記的市民，最快可在八月一日收到首期消費券。合資格人士約有七百二十萬人，包括昨日或之前年滿十八歲永久性居民，以及新來港人士，他們過去二十四個月須曾在港居住；境外留學生、參與廣東、福建計劃者、正在海外工作假期人士、在囚者等亦可申請。市民使用中央平台登記，須提供個人資料及選擇支付工具；若去年曾登記「一萬元現金發放計劃」，只須回答兩條保安問題便可。5000元分兩至三期發放消費券將透過八達通、支付寶香港、Tap&Go「拍住賞」及WeChat Pay HK四個支付工具發放，八達通分三期，首兩期各二千元，相隔兩個月發放，七個月內用完四千元後，發放最後一期一千元，最遲明年四月十六日發放。至於其餘三種支付工具則會分兩期，首期二千元，第二期三千元，兩期相隔兩個月，有效期五個月，最遲明年一月三十一日須用完；兩期消費券可累積使用。消費券可用於本地零售、餐飲及服務業的實體及網上店舖，亦可用於公共交通；但不能繳交政府費用包括水電費等，亦不可兌換現金。陳指市民出外消費須搭交通工具，涵蓋交通開支是公平。此外，四款支付工具都有措施防止「套現」，如有商戶協助市民「套現」，不排除轉交執法部門。乘搭公共交通適用計劃涉及三百六十億元，陳預計對GDP有百分之零點七的提振作用，行政費遠低於六億，相信能方便商戶促銷，讓市民「開心消費」。批發及零售界立法會議員邵家輝向本報表示，計劃讓市民分散使用作小額消費；亦可累積買較貴商品，能惠及零售、飲食、服務等多個行業，售賣高檔及低檔貨品商戶都受惠。