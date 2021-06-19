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信和與新地商場 加碼優惠谷消費

2021-06-19 列印
■商戶加設八達通、WeChat Pay和Alipay，預備迎接政府消費券生意。 資料圖片
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　　「電子消費券」四個支付工具與多個商戶合作，推多重獎賞鼓勵消費。其中與AlipayHK合作的信和集團表示，旗下八大商場包括屯門市廣場、奧海城等，將加碼推更多消費優惠；亦與AlipayHK及livi bank推出總值超過二千萬元優惠及大抽獎。新地十二個商場亦推獎賞，會員以電子消費券消費滿指定金額，可獲贈二百元購物餐飲贈券，有望人流及營業額升百分之十及十五。

　　八達通指會投放逾一億元，向每人派發一百一十八元八達通增值額及額外商戶獎賞優惠；AlipayHK指與合作商戶提供總值十億購物優惠；WeChat Pay HK指市民如選用將獲得與合作商戶的優惠；Tap & Go「拍住賞」特設專頁方便登記。

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