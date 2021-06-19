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馮程淑儀出掌西九管理局

2021-06-19 列印
馮程淑儀出掌西九管理局
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　　西九文化區管理局董事局主席唐英年昨天宣佈，去年底借調到西九擔任署理行政總裁的馮程淑儀（見圖），經全球招聘遴選後，正式聘任為西九管理局行政總裁，今年十月十五日履新，任期為三年。

　　馮程淑儀稱西九正由建造邁向營運階段，盼打造成為一個國際品牌，世界級的文化樞紐。對於西九早前預測明年至後年會出現資金流問題，她指西九未來將有商業發展，包括三幅用地招標，發展上蓋物業，故將有相當大的發展潛力，亦會努力開發新機遇。



　　唐英年讚揚馮程淑儀於三十五年的公務員生涯中，曾擔任多個與西九有關的職位，故是最佳人選。

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