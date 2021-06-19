  • 2021年6月19日 星期六
  • 31º
  • 75%
熱門： 消費券曾志豪721陳淑莊佛祖港姐

日報新聞 > 港聞

偷拍飛虎隊行蹤男子囚六月

2021-06-19 列印
　　前年十一月「理大圍城」期間，警方派出飛虎隊到理大附近的歷史博物館執勤。時任博物館職員拍下其中一名飛虎隊員行蹤，並在網上發佈，經審訊後昨被裁定一項阻差辦公罪成。裁判官鄭念慈指被告拍攝及上傳涉案相片，認為他刻意向「手足」通風報信，令警方行動曝光，阻礙警務人員，故裁定罪成，判囚六個月，拒絕被告保釋等候上訴。

　　裁判官指被告沒有悔意，行為對警方處理理大事件有「好大影響」；理大事件對公眾秩序造成重大影響，愈早平息愈好，而被告令警方部署延誤，判處社會服務令並不可行，故判囚六個月。辯方大律師申請保釋等候上訴，鄭官指看不到上訴理由，駁回保釋申請。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd