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港台突解僱曾志豪

2021-06-19 列印
港台突解僱曾志豪
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　　四十四歲香港電台節目主持人曾志豪昨被港台解僱，他在facebook承認離職，形容「可惜無機會正式和聽眾說再見。」港台發言人指有關節目下周一開始會由梁繼璋等三人主持，又指會不時檢討節目內容、人手及播放安排，今次安排是配合港台第二台四十周年的節目變革。有報道指，曾志豪昨日主持電台節目《瘋Show快活人》後被上司約見，當場告知解僱的消息。曾志豪則在facebook上載已清空儲物櫃的相片，承認離職，對無機會正式向聽眾道別感到遺憾。此外，有消息指，他的主持拍檔陳寶玲「貴花田」亦被解僱。曾志豪長期擔任港台時事節目《頭條新聞》主持，以「小豪子」角色諷刺時弊。



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