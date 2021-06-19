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秘魯新變種Lambda 傳播抗藥力更強

2021-06-19 列印
　　世衛發佈最新一期新冠肺炎疫情周報，將上年八月在秘魯發現的變異株C.37列入特別關注，並被命名為「Lambda」。秘魯今年四月以來的報告病例，有八成一與「Lambda」有關。目前「Lambda」已在全球二十九個國家出現，其傳播性與抗藥能力更強，一旦廣泛傳播恐帶來嚴重後果。

　　報告指出，「Lambda」攜帶許多具有疑似表型意義的突變，可導致潛在的遺傳性增加，或對中和抗體的耐藥性增加，其特徵是棘突蛋白突變。專家仍需要進一步研究來驗證疫苗的有效性。



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