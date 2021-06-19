報告指出，「Lambda」攜帶許多具有疑似表型意義的突變，可導致潛在的遺傳性增加，或對中和抗體的耐藥性增加，其特徵是棘突蛋白突變。專家仍需要進一步研究來驗證疫苗的有效性。
秘魯新變種Lambda 傳播抗藥力更強
報告指出，「Lambda」攜帶許多具有疑似表型意義的突變，可導致潛在的遺傳性增加，或對中和抗體的耐藥性增加，其特徵是棘突蛋白突變。專家仍需要進一步研究來驗證疫苗的有效性。
四支付工具任揀 可累積買貴價貨 消費券7·4起登記 八月先收$2000
政府昨日公佈總值三百六十億的「五千元電子消費券」詳情，預料有七百二十萬人受惠，下月四日接受申請，首期消費券最早在八月一日發放，可用於本地消費包括公共交通。四個指定支付工具中，八達通分三期發放；支付寶香...
2021-06-19
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進駐核心艙準備在軌訓練 三太空人首周任務「裝修」
周四晚昨日神舟十二號與天和核心艙對接成功，而三位太空人都順利進駐天和核心艙。外界關注三位太空人在天和核心艙的行程，據報他們除拆快遞外，更陸續安裝各項設施。中國神舟十二號載人飛船整流罩亦墜落陝西境內，當...
2021-06-19
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對話或對決隨拜登選擇 金正恩兩手準備招呼美國
北韓局勢未明。繼早前北韓領袖金正恩公開表示存在糧食短缺的可能後，金正恩周四再於執政勞動黨第八屆中央委員會第三次會議上強調，有需要穩控朝鮮半島的局勢，表示已做好「與美國對話和對決」的兩手準備。這次是美國...
2021-06-19
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柏濤小築享赤柱全海景
柏濤小築位於南區豪宅地段，背山面海，是次走訪該盤優質海景放盤，面積1915方呎，三房一套設計，樓底高曠，一室裝潢及家具佈置講究，最大優勢是對正遼闊赤柱灣海景，日日與海為伴，享受看海日子。 柏濤小築位於...
2021-06-19
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科技股回勇 恒指兩日彈364點
科技股造好，帶動科指重上八千大關，收報8041點，升近1.8%，連帶恒指連升兩日，成功收復10天線（28721）及50天線（28734），收報28801點，升242點，兩日累彈364點，全周計仍累跌4...
2021-06-19
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告別豬隊友 C朗天團Ｗ「德」
葡萄牙射手C朗拿度歷來四鬥德國全敗兼顆粒無收，今晚歐洲國家盃死亡F組作客可望取得零的突破，皆因身邊的不再是豬隊友，換來視自己為榜樣的般奴費南迪斯、貝拿度施華和迪亞高祖達。三子異口同聲矢言眾星拱照隊長，合力率隊再下一城提早晉級，直取客勝。（ViuTV99、Now616、618台周日凌晨0:00直播） C朗在○八和一二歐國盃、以及○六及一四世界盃四度跟德國交鋒，葡萄牙全敗，個人更一球不入。最近一次交手，他更因豬隊友中堅比比鹵莽領紅被逐，加上前鋒實力不濟，只能見證國家隊大敗0:4。 三大粉絲全力支援 幸好，C朗本屆歐國盃迎來一班實力出眾的粉絲隊友。去季各賽事為曼聯獨取廿八球和十七...
2021-06-19
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四門跑車 M440i GranCoupe 型俠出場
寶馬上周在網上發表全新第二代4系GranCoupe四門跑車，外形跟早前發表的i4電動車如出一轍，頂級M440i配用3公升直六Turbo引擎連48V Mild-Hybrid混能系統，還有標準xDrive...
2021-06-16
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妻離世1年 父女扶持走出陰霾 黃日華做「跟得老竇」 陪女行街
自從愛妻梁潔華於去年5月因病離世後，黃日華（華哥）與女兒黃芷晴便一直相依為命，除了閒時踢波及跟周潤發（發哥）跑山外，他早前又與囡囡一齊學整香薰蠟燭，並成功取得導師證書。屋企剩番兩個人，華哥也特別珍惜父...
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好好過日子——北京烤鴨
中午開午餐會，選在金鐘太古廣場的「北京樓」，四個人，叫了一隻北京烤鴨。 「北京樓」的北京烤鴨做得十分出色，皮脆肉鮮，醬甜葱嫩，薄餅溫度也保持得好。鴨皮雖脆，但有一定厚度，嚼在嘴裏有油香，口感更佳。北京烤鴨吃的就是一份豐腴的口感，這也是北京烤鴨的精髓之處。如非這樣，從前何需要特別飼養肥美的填鴨？所以我吃烤鴨，一定會吩咐店裏夥計片鴨的時候片得厚一點，不要避肥膩。之所以這樣特地打招呼，是因為現在一些「健康之道」視油潤如毒藥，往往趕盡殺絕，以至北京有烤鴨店特別標榜他們的烤鴨不油，「特別健康」這種話，去跟沒有吃過烤鴨的人說沒有問題，但明白烤鴨的人，吃過老北京油潤正宗烤鴨的人，吃到這...
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賽馬韋論——令人費解的部署（一）
作為外行人，當然沒資格批評練馬師的練馬手法，不過對於如何部署馬匹出擊，其實不算甚麼高深學問，照計不難理解，但偏偏有些練馬師的部署就很令人費解，鄭俊偉就是其一。 由季初說起，「發財好市」在開鑼日初出跑草地千二米，放得急再蝕不利地都第三，其後健康出了岔子，手術後復出偏偏改跑泥地，捧成1.5倍全熱門之下慢閘跟得急，引發氣管多血又落敗。「鋼鐵福陛」一再試泥閘走勢可人，但鄭俊偉又來奇怪部署，先安排跑田草，然後增程再轉谷草又加眼罩，輾轉到第六仗才除眼罩跑泥地，卻遇上大利外疊的偏差，結果在逆偏差之下接近。以上兩個都是令馬匹蹉跎歲月的例子。 「超然」在六月九日已退役，但前一天仍游水，未知退...
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