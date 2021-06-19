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德信校長涉夥補習社負責人 洩內部試卷被廉署拘捕

2021-06-19 列印
■德信學校日前向家長發信，指校長郭超群「未能履行校長職務」，即時休假。
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　　廉政公署上周六拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人，涉嫌貪污以洩露小學內部考試試卷，兩人已獲保釋候查。有指涉案為德信學校校長郭超群，日前因「未能履行校長職務」而休假。

　　廉署指，行動在涉案補習社搜獲多份屬於一間小學的試卷，包括本學年第三學段各級別試卷，當中涵蓋不同學科。經初步核對後發現補習社的習作題目，與檢獲的小學試卷內容有多處相同或相似的地方。廉署指調查仍在進行，不宜作進一步評論，但強調重視學校誠信管理，建議學校訂立誠信守則，包括嚴禁未經授權而披露學校專有資料，可參閱廉署制訂的《學校管治與內部監控防貪錦囊》。教育局及該小學法團校董會在廉署調查期間提供全面協助，廉署就個案繼續與其保持緊密聯繫。教育局發言人指呼籲各界不要作出揣測。德信學校日前向家長發信，指校長郭超群「未能履行校長職務」，即時休假，由副校長李美鶯署任校長。有傳媒向德信學校查詢，校方表示事件已進入調查階段，不便回應。



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