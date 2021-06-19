逾百名「白衣人」前年七月二十一日晚上，在元朗西鐵站內手持木棍或藤條襲擊他人，八名涉案男子被控暴動等罪，案件昨天裁決。首被告王志榮被判無罪釋放，另外五名被告則被裁定所有罪名成立，法官指五人分別以主犯及鼓勵者的角色犯案，明顯有共同目的。罪成五人將連同早前認罪的兩被告下月二十二日判刑。首被告王志榮無罪釋放主審法官葉佐文昨天宣讀判詞，指首被告王志榮與呈堂片段中男子的容貌不完全相似，但王家中的波鞋經比對確認與片中人所穿的為同一對。葉官認為王是替別人保存該雙鞋子，雖屬自招嫌疑之舉，但最終仍裁定其暴動罪脫。對於第二被告黃英傑，葉官指黃曾以粗口指罵時任立法會議員林卓廷「搞亂晒」，惟林一直都只是在安慰在場市民，質疑黃對林的指罵明顯是與白衣人站在同一陣線，認為黃的角色是以鼓勵者身份參與暴動。第五被告鄧懷琛多次出現黑衣人受襲地方，白衣人亦依其指示行事，認為鄧是指揮者，與其他白衣人有共同目的即襲擊黑衣人。葉官不同意第六被告、外號「飛天南」的吳偉南充當「和事佬」，認為吳是主動挑釁和襲擊黑衣人。至於第七被告鄧英斌，葉官認為鄧若想要保護村民，應在村口守衞，鄧手持木棍，明顯有鼓勵他人參與暴動意圖。葉官又直指第八被告蔡立基的哨牙獨特，確認蔡是片中參與暴動的男子。被告黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基被裁定暴動罪罪名成立，連同早前承認暴動罪的林觀良及林啟明，七人須還柙至下月二十二日判刑。