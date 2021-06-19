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小野豬搭港鐵 關愛座歇息

2021-06-19 列印
小野豬搭港鐵 關愛座歇息
小野豬搭港鐵 關愛座歇息
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　　一隻小野豬昨午誤打誤撞，由港鐵鰂魚涌站登上列車前往北角，最終由漁護署捉走。

　　網上流傳片段可見一隻小野豬，慌張地在港鐵一列行駛中的車廂內亂竄，又坐上關愛座。港鐵職員拿出帆布嘗試捕捉小野豬不成功，港鐵在北角站安排乘客落車後，連同該隻小野豬駛返將軍澳車廠，漁護署派員將小野豬帶走。



　　港鐵指事件中沒有人受傷，漁護署指該野豬情況良好，已安排合適郊野地點野放。

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