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前地政署長劉勵超：現重提開發郊園阻力大

2021-06-19 列印
　　地政總署前署長劉勵超接受電台節目訪問時表示，港人在疫情下對郊野公園更為重視，加上香港趨老齡化，很多退休人士及長者都喜歡行山，現時重提開發郊野公園邊陲可能有很多反對聲音，阻力較大。劉指，自從中國內地開放及南部發展後，香港貨櫃吞吐量不斷下跌，葵涌貨櫃碼頭應可騰出空間以解決房屋問題。按現時貨櫃碼頭的發展，長遠來說未必需要重置碼頭。他建議可考慮整合現時貨櫃碼頭規模，騰出土地安置新界棕地的經濟活動，藉此釋放更多新界棕地建屋。



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