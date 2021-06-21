AlipayHK送林鍾大戰門票 電子支付大戰 搶消費券客

「五千元電子消費券」計劃下月四日接受市民申請，最早於八月一日派出首期。四個指定支付工具商各推優惠「搶客」，繼八達通、Tap&Go相繼推出優惠，吸引市民申請電子消費券，AlipayHK昨日加推「超離地特別賞」，分六個階段提供，每階段首兩名AlipayHK用戶，可贏得指定獎賞，包括麥當勞全年三百六十五個巨無霸餐、三萬元AlipayHK「易乘碼」(EasyGo)乘車券、「培生擂台無敵盃」貴賓入場門券、與名廚同枱吃飯等等。AlipayHK將於七月四日至八月八日分六個階段提供獎賞，包括七月四日、十一日、十八日、二十五日、八月一日、八日。每階段首兩名成功在政府中央系統，登記使用AlipayHK領取消費券的用戶，可贏得指定獎賞，包括與大廚張錦祥(Ricky)享用多國菜、麥當勞全年三百六十五個巨無霸餐、與七師傅譚仔見面會獎賞、三萬元AlipayHK「易乘碼」(EasyGo)乘車券、香港網球公開賽貴賓包廂入場門票，以及「培生擂台無敵盃」貴賓入場門票套裝等。公司形容，今次獎賞是「超離地特別賞」，每名用戶只可以參與活動或贏取獎賞一次。分六階段提供「香港電競之父」鍾培生與「保險業前大律師」林作的「培生擂台無敵盃」將於九月上演，門票高達三萬元。AlipayHK指，會再與信和集團合作，在信和旗下的奧海城二期，協助用戶領取消費券，用戶亦可透過場內遊戲，贏取二十元的奧海城即日現金券，以及譚仔雲南米線和譚仔三哥米線的電子優惠券等。AlipayHK早前預告，將推出逾十億元獎賞優惠，成功登記使用AlipayHK收取消費券的用戶，可於合作商戶中挑選獎品，最高價值五千元；而每月消費次數最多的頭十位用戶，將額外獲得五千元獎賞。八達通早前日宣佈，為配合政府將推出一系列獎賞，市民若選用八達通卡領取消費券，可賺取一百一十八元八達通增值額，以及逾三千元的商戶優惠。至於Tap&Go拍住賞則指，特設Tap&Go「拍住賞」消費券專頁，方便市民即時登記消費券計劃。WeChat Pay HK亦指，任何已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的用戶，可透過多種方式邀請親友參與活動，當親友完成訂閱後，選用WeChat Pay HK登記和成功收取消費券，即屬邀請成功。用戶每成功邀請一名親友，可獲二十元加碼賞，每位用戶於推廣期間最多可邀請二百五十人，最高價值五千元的加碼賞。財政司司長陳茂波昨午到旺角花園街宣傳電子支付，並在安裝了電子支付的排檔購物，消費數百元。