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網民茅招套現 八達通：未收投訴

2021-06-21 列印
■有商戶接受八達通、AlipayHK等電子支付方式。資料圖片
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　　有網民在二手拍賣網站Carousell表示，手頭上有八達通機，可以四千八百元現金，收取將發放的五千元消費券，其中二百元差額屬「手續費」，形容「未諗到買乜嘢，不如套現先啦」，但強調「只接受八達通，西鐵沿線交收」。八達通回應查詢指，暫未收到相關投訴，如發現可疑交易，不排除會將個案交由執法機構跟進。

　　市民使用消費券時，如涉及退貨，選用支付寶香港、Tap&Go「拍住賞」及WeChat Pay HK者的款項，會退至消費券戶口，有效防止「套現」行為，但八達通技術上未能滿足該安排。財政司司長陳茂波指，如顧客買了不合適貨物，退款無可厚非，強調政府不想設置許多關卡，造成不必要的麻煩，又指選用八達通的市民，日常生活都可用到消費券，退貨再「套現」的誘因不大。

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