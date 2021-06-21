﻿98歲婆婆完成接種﻿ ﻿呼籲市民盡早打針﻿

即使近日多了人去打針，本港的新冠疫苗接種率僅為兩成八，其中七十歲以上打了針人數剛超過十萬。當不少年輕人仍對打針猶豫不決，伊利沙伯醫院指，一名九十八歲婆婆於三月底打齊兩針新冠疫苗，呼籲市民盡公民責任，盡早打針。伊利沙伯醫院在facebook專頁發文，九十八歲的張婆婆早於三月底接種了兩劑新冠疫苗，她的女兒Rachel指母親關心時事新聞，當政府宣佈可以打針，一家人立即登記預約，「一些從事醫護工作的家人也給予意見，大家都同意，母親年紀大更加應該打針。」Rachel稱，全家人都已接種疫苗，現在他們一家人可以一起去教堂、一起吃飯，大家比以往更享受歡聚的時光。張婆婆亦呼籲大家：「為己為人，要盡公民責任！」此外，樂善堂李賢義裔群社–少數族裔支援服務中心昨天安排逾六十名少數族裔市民打針，食衞局局長陳肇始到場視察情況，指政府專題網頁設有不同語言，便利少數族裔人士獲取疫苗的最新資訊。她又呼籲各善團鼓勵其同工及其轄下單位的服務使用者打針，盡早為香港建立保護屏障。另外，香港青苗粵劇團推出「打疫苗 看青苗」免費戲飛派發，供已接種新冠疫苗人士登記參與，贏取每人兩張粵劇門票，數量一千張，先到先得。得票觀眾可欣賞「香港青苗粵劇團」下月一至三日，在高山劇場劇院演出的粵劇。香港藝術發展局（戲曲） 副主席霍啟剛及前食衞局局長高永文大力支持活動。霍啟剛指，疫情期間沒有娛樂文化的日子非常難捱，希望市民踴躍参與活動，打針後去劇場看演出也更加安心。