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東奧首宗確診 烏干達教練抵日被隔離

2021-06-21 列印
　　東京奧運約一個月後揭幕，各國選手陸續抵達日本，其中烏干達九名代表隊成員昨晚抵達成田機場，其中一人的病毒檢測結果呈陽性，據悉，患者為一名教練，他並無病徵，被送入指定設施隔離；同團另外八名成員檢測呈陰性，已前往大阪泉佐野市的選手住宿地點。

　　據了解，烏干達的運動員和工作人員，全部在出發日本前已接種兩劑阿斯利康疫苗，並在上機前七十二小時取得陰性檢測證明。東京奧組委說，已有指引處理感染問題，確保東京奧運安全地舉行。



　　另外，英國疫情反彈，連續三日每日新增超過一萬宗確診個案，有指最早在印度流行的Delta變種病毒個案，過去一星期更增加近八成，入院人數亦倍增。英國政府專家顧問指，第三波疫情正在來臨。

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