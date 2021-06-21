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澳門Delta感染者 涉瞞報曾到印度

2021-06-21 列印
　　澳門上周五公佈的一宗新冠肺炎輸入個案，感染「Delta」變異病毒，並涉隱瞞其印度旅居史。

　　澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，涉事五十九歲男子於上周四由台灣抵達澳門，經反覆追問才承認今年二至五月在印度工作，期間曾出現流涕等輕微症狀，其後該男子上月返回台灣，期間檢測均為陰性。



　　由於「Delta」變異病毒在印度廣泛傳播，中心判斷病人在印度感染，對其隱瞞自身旅居史深表遺憾。

　　澳門《刑法典》第二百七十條規定，行為造成傳染性疾病傳播，因而對他人生命造成危險，或對他人身體完整性造成嚴重危險者，可被處一年至八年徒刑。

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