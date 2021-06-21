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南韓下月放寬防疫措施

2021-06-21 列印
　　南韓政府昨天宣佈，下月起放寬防疫措施，由七月一日至十四日，首都圈私人聚會人數上限增至六人，七月十五日再增至八人；非首都圈則從下月一日起解除私人聚會人數上限。

　　南韓過去一日新增四百二十九人感染確診，連續兩日超過四百人，但較前一日減少五十三人，再多五名患者死亡。南韓過去一日有近二十一萬人接種首劑疫苗，累計目前已有一千五百零一萬人接種首劑疫苗，佔總人口的二成九，完成第二劑疫苗接種則有四百零四萬人，佔總人口不足一成。



　　當局目標是九月時有最少三千六百萬人接種首劑疫苗，以達至在十一月建成群體免疫的目標。

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