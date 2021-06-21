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院舍檢測津貼停止 政府改發疫苗津貼

2021-06-21 列印
院舍檢測津貼停止 政府改發疫苗津貼
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　　直至上周二，全港約有三成院舍員工已接種最少第一劑新冠疫苗。勞福局局長羅致光公佈，政府將停止為於本周五或之後接受強制檢測的院舍員工發放每月二百元的特惠津貼，以免他們寧取津貼，不願打針。政府會改向已打針的院舍員工發放八百元「疫苗特別津貼」。

　　羅致光指出，由於注射疫苗人數上升，必須進行強檢的人數不斷下跌，院舍員工的強制檢測周期有需要縮短，由本周五起，有關強檢周期將由十四天縮短至十天，未來在可行情況下或會再縮短至七天。由九月一日開始，政府亦將停止支付就「安老院及殘疾人士院舍經營者/營辦人自行安排的檢測」的任何檢測費用。



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