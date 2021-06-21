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民陣：今年7‧1不再辦遊行

2021-06-21 列印
民陣：今年7‧1不再辦遊行
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　　民陣臨時召集人鍾松輝表示，今年七月一日，民陣將不會再舉辦遊行，強調警方認為民陣違反《社團條例》，因此在目前政治環境下，民陣申請舉辦任何公眾集會或遊行，都不會獲批，強調民陣明年都不會再搞任何活動，已完成歷史任務。

　　他又指民陣召集人陳皓桓入獄後，副召集人及財政相繼退出，工作人員亦已撤離，現時民陣秘書處只剩下他一人，已暫停運作。鍾松輝說，民陣八月底將會更新團體會員資料，如會員不提交更新資料，將視為退出，但目前不能披露仍有多少團體會員。民陣要在九月選出新一任召集人，他強調，民陣多年來都為市民搭建發聲平台，相信市民能明白民陣的處境，繼續以自己的方式表達意見。



　　民陣成員團體之一的社民連、主席黃浩銘說，計劃在七月一日於各區開設街站，讓市民發聲，會遵守四人限聚令。

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