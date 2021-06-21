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紅磡站新月台運作 乘客稱指示混亂

2021-06-21 列印
紅磡站新月台運作 乘客稱指示混亂
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　　為配合屯馬線下周日通車，港鐵昨日起啟用西鐵線紅磡站的新月台（見圖），乘客經東鐵線和西鐵線需到車站大堂轉乘列車，港鐵稱紅磡站實施新轉線安排首日運作大致暢順，但有乘客批評指示混亂，需預留更多時間轉車。

　　在新安排下，東鐵線乘客於紅磡站轉乘西鐵線（日後的屯馬線），須經由車站大堂前往新月台轉線；西鐵線乘客於紅磡站轉乘東鐵線，於新月台落車後同樣要經由車站大堂，前往現時東鐵線月台轉線。有關安排將沿用至東鐵線過海段通車、搬到新月台為止。港鐵加派職員以及有廣播指示乘客，車站亦設置不同路線的顏色標示指引乘客前往相關月台。有乘客批評站內指示不清晰，新舊月台相差七至八分鐘路程，憂慮轉乘東西鐵線時無法及時上車。



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