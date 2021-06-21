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大潭峽懲教所羈留者罷食抗議 「黑豹部隊」到場平息事件

2021-06-21 列印
■區域應變隊，曾演習測試應變能力。
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　　用作羈留免遣返聲請人士的大潭峽懲教所，昨日採取行動打擊羈留者非法活動。院所管方指近日接獲情報，個別羈留者企圖建立勢力對抗管方。目標人物昨早七時五十分借電視節目播放安排，公然挑釁職員，前線人員對他採取紀律檢控。其後二十三名羈留者在早飯期間進行罷食，支持目標人物及要求管方將他釋放。署方調派稱為「黑豹部隊」的區域應變隊到達懲教所支援管方。

  據了解，當數名區域應變隊員全副武裝到場，立即震懾涉事羈留者，故沒發生肢體衝突，立即平息事件。現時大潭峽懲教所情況穩定，署方會繼續密切監察情況，和相關羈留者的活動。懲教署指會確保安全和穩妥的羈押環境，會採取措施打擊非法活動。大潭峽懲教所是一所低度設防監獄，收容根據《入境條例》被羈押的成年男性羈留者。



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