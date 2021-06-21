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單親小兄妹遭虐打 酗酒母被捕

2021-06-21 列印
■深水埗一個單親家庭發生虐兒案，涉虐兒婦人，事後被帶到深水埗警署。
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　　深水埗一個單親家庭揭發虐兒案，長期酗酒的狠母酒後不時責打一對年幼子女，更甚者每日只讓子女食一餐飯，過去三個月不讓長子上學；有義工發現他缺席三個月，前晚上門家訪終揭發事件報案，警方事後將涉案狠母拘捕，一對受虐小兄妹送院檢驗，幸無大礙。

　　被捕狠母三十七歲姓周，為單親媽媽，與十四歲長子及四歲幼女，同住醫局街一個唐樓劏房。現場消息稱，周婦於去年一月開始有酗酒習慣，每當飲醉時會用硬物襲擊長子及掌摑幼女，過去半年，有人每日只讓子女吃一餐飯，致小兄妹皮黃骨瘦，更禁止長子上學已有三個月。



　　警方將案件暫列虐兒，將涉案的周婦拘捕帶署。警方指對所看管兒童或少年人虐待或忽略為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁十年。

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