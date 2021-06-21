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公民黨多名區議員退黨

2021-06-21 列印
　　政府據悉將於七月安排區議員逐一宣誓，參與民主派初選、借出議員辦事處做初選票站及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書會被納入「負面清單」，預料至少有一百七十名區議員將被DQ。公民黨約十名區議員昨日先後「跳船」，宣佈退黨。油尖旺區議員余德寶宣佈已經退出公民黨，會繼續以油尖旺區議會副主席和區議員身份服務街坊。

　　深水埗區議員劉家衡亦宣佈退黨，形容為「沉痛且艱難的決定」。自去年《港區國安法》實施，公民黨退黨潮一直未止，前立法會議員楊岳橋、譚文豪、郭家麒已退黨。



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