所有員工打針 全店可坐滿 疫苗氣泡周四放寬 食肆每枱坐12人

香港連續十四天本地新冠肺炎零確診，政府周四凌晨起進一步放寬社交距離措施，C類食肆的顧客人數上限放寬至七成五，若所有員工完成接種兩劑疫苗滿十四天，顧客人數上限更可提升至百分之百。酒吧、夜店的每枱人數上限亦可放寬至四人。新措施將維持兩周至下月七日。特首林鄭月娥表示，香港昨天達到連續十四天本地零確診，是具標誌性的日子，政府由本周四凌晨零時起以疫苗氣泡為基礎，放寬社交距離措施，為期十四天至下月七日。食衞局局長陳肇始宣佈，A類及B類食肆安排不變，C類食肆顧客人數上限放寬至七成五。為鼓勵更多食肆採用D類模式，若所有員工完成接種兩劑疫苗滿十四天，顧客人數上限更可提升至百分之百，每枱人數放寬至十二人，宴會人數放寬至一百八十人。所有顧客須打針要求亦有放寬，現只要每枱或宴會總人數的三分之二打第一針。酒吧、夜店、夜總會的每枱人數上限放寬至四人；卡拉OK和派對房間，每間房間人數放寬至八人。食肆及表列處所內的現場表演亦可放寬，但表演者須已打第一針，並盡量戴口罩表演。若主題樂園的表演者已打針，戶外表演時毋須戴口罩。四人限聚令繼續公眾和私人泳池的入場人數上限將放寬至五成，若員工及入場人士都打針，個別泳池可進一步放寬。健身中心方面，訓練小組房間內的所有人士，若已打針並能保持足夠距離，可以不戴口罩做運動；若小組教練未能打針，則要戴口罩。以上措施適用於酒店、私人會所內的相關設施。聚會方面，林鄭指四人限聚令維持不變，但宗教聚會、無飲食的婚禮及股東大會等商業活動的出席人數上限可放寬至五成，若三分之二出席者已打針，人數上限更可放寬至百分之百。本地旅行團，若三分之二團友已打針，人數放寬至一百人。香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報指，新措施仍算保守，大型食肆生意可望有輕微改善，坦言部份小型食肆一早無視入座率限制，放寬C類食肆的顧客人數上限至七成五的意義不大，不如索性放寬至百分之百。酒吧夜總會每枱四人香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁認為，相比飲食等其他行業，酒吧限制仍然嚴格，對不獲放寬營業時間感失望。他指不少酒吧的生意額僅剩下兩至三成，有同行欠債過百萬港元，恐爆結業潮。他期望當局容許所有員工打了針的酒吧營業至凌晨四時，若所有員工及顧客均打齊兩針，應放寬至早上六時。