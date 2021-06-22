港人打針驗出抗體 回港隔離縮至七日

政府將分階段調整已打針人士的抵港檢疫要求。首階段涉由外地返港的香港居民，若在抵港當天或之前十四天只曾逗留B組、C組指明地區或台灣，並符合三項條件，即已打針並持接種疫苗紀錄；抵港後病毒檢測結果陰性，以及持有三個月內獲認可的血清抗體測試陽性結果證明，其強制檢疫期可縮短至七天。檢疫期間須接受兩次核酸檢測，其後七天自行監察，並須於抵港第十二天、第十六天和第十九天接受強制檢測。上述安排最快今個月底實施。第二階段針對由B組、C組指明地區或台灣抵港的非香港居民，他們除了要滿足上述首兩項條件，抵港後亦要後做血清測試，證實帶有抗體，方可縮短檢疫期至七天。血清測試未知是以抽血或「篤手指」方式施行。政府表示，會視乎相關配套安排落實進度，於下月內實施第二階段安排。旅遊事務專員將與酒店業界溝通，檢疫酒店的訂房安排。