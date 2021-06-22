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內科醫學院倡60歲以上免預約打針

2021-06-22 列印
　　新冠疫苗接種工作展開逾百日，內科醫學院形容長者接種比例堪稱世界最低，指長者感染的病情嚴重性較高，曾有院舍長者感染個案死亡率接近五成。學院指，長者打針保護率高達九成，打針後不良事件比年輕成年人少，建議當局安排六十歲以上人士毋須預約就可到接種中心打針。

　　衞生防護中心總監林文健指，本港長者接種率偏低，強調聯合科學委員會及政府專家顧問團均認為，適合接種流感疫苗的長者及慢性病患者，亦可穩妥地接種新冠疫苗。



　　此外，粉嶺官立小學昨日安排旅遊巴接載二十六名師生家長到上水社區疫苗接種中心接種疫苗，是自降低疫苗接種年齡門檻至十二歲後，首次有學校以團體預約到接種中心打針。

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