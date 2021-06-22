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美股中段升506點

2021-06-22 列印
　　美國股市首個交易日向好，杜指中段報三三七九六點，升五百零六點；納指則報一四一二二點，升九十一點。滙控美國預託證券價格見四十五點八九港元，升零點三四港元；騰訊則見五百八十六點四六港元，跌四點○四港元。紐約期金報每盎司一千七百八十五點七美元，升十六點七美元；紐約期油則報每桶七十二點五八美元，升零點九四美元。

　　外電統計過去一周股票交易所買賣基金(ETF)吸資二百八十億美元資金，較今年初平均值高約兩倍，反映資金仍追捧股票。

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