法律援助署五十周年巡迴展覽誌金禧 加深市民對法律援助服務的了解

法律面前人人生而平等的理念，是奠定法治精神的基石。法律援助署（法援署）自70年代起，為不同階層的市民，提供高質素的法律援助服務，由民事至刑事，已累積處理數以十萬計大大小小的案件，確保所有有合理理據提出法律訴訟或抗辯的人，不會因欠缺經濟能力而沒法尋求公義。法援署至今迎來成立50周年，於6月2日舉行該署五十周年巡迴展覽暨開幕典禮。行政長官林鄭月娥在開幕典禮上表示，「隨着社會環境不斷轉變，法援署在未來的日子將會面對新的挑戰。我在此鼓勵法援署同事一如既往，群策群力，秉持專業，公平、公正地處理每一宗法援個案，維護香港的法治精神，盡心竭力為市民提供服務，為香港社會的繁榮穩定繼續作出貢獻。」多年來，法援署的服務範圍不斷擴展，以配合不斷轉變的社會需要，法律援助署署長表示，「過去二十年，本署推出了各項嶄新的服務，為市民帶來方便，當中包括設立法律援助電子服務入門網站，方便市民及執業律師提交資料。本署網站亦設有經濟審查計算程式，市民可藉此初步了解自己的財務狀況是否符合申請法援的財務資格，同時亦新增了電子預約系統，供擬申請法援的人在網上預約索取各類與申請法援相關的表格及文件。」開幕禮當日播放了一齣短片，介紹由法援署及香港電台聯合製作，一連六集半小時的電視節目《法援之道》，回看法援署走過的道路，當中的人和事，正是回顧香港社會走過的足跡。六個有關法律援助的故事，定於2021年6月20日至7月18日及8月8日，周日晚上9時30分，於港台電視31台播放。節目播出後，可於法援署50周年紀念網頁及香港電台網站或手機應用程式重溫。50周年紀念特刊回顧過去發展為紀念法援署成立50周年，首場巡迴展覽於開幕禮當日正式展開，藉此加深市民對法律援助服務及該署工作的認識。該署亦特別製作一本50周年紀念特刊，當中記錄過去半世紀為法律援助服務所作出的貢獻，以誌金禧。紀念特刊為此極具意義的里程碑，將法援署過去50年的歷史和成長歷程作出總結和回顧。特刊亦記載了該署成立的目的、多年來的發展，以及在維護法治方面所扮演的角色。當中更記述一些公眾所關注的法援個案和法援受助人受訪的心聲，同時亦反映了香港多年來的社會、民生、政治、經濟和法治等情況，記錄並見證時代的變遷。特刊已上載至法援署50周年紀念網頁https://www.lad.gov.hk/50th-ebook/，以供瀏覽。三場巡迴展覽均設智能機械人及擴增實境遊戲攤位除了紀念特刊及與香港電台聯合製作電視節目，法援署特設三場巡迴展覽加深市民對法律援助服務及該署工作的認識。第一場在香港大會堂低座一樓展覽廳舉行開幕典禮，至6月4日已圓滿結束。當中展覽內容豐富，設有展板和短片，介紹法援署半世紀的歲月歷程、服務範圍及各項法律援助服務計劃，更特設擴增實境（AR）遊戲攤位和智能機械人，與參觀展覽人士互動，增進法援相關知識。若錯過了第一場巡迴展覽的市民，可參與第二場（6月25日至27日）於油塘大本型中庭舉行的巡迴展覽；而第三場（8月13日至15日）則會設於馬鞍山廣場2樓的天幕廣場。三個展覽場地均設有智能機械人及有關法援知識的擴增實境（AR）遊戲攤位，以考驗市民對法援服務的認識，而所有參加者均可獲贈精美禮品。有興趣的市民可以到法援署50周年紀念網頁或Facebook專頁「法援50年」留意最新詳情。