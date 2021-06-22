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台駐港代表僅剩一人 陸委會：已協調維持運作

2021-06-22 列印
　　駐港台北經濟文化辦事處七名人員因拒絕簽署「一中承諾書」，前日返台，目前台灣駐港代表僅剩一人。台灣陸委會昨表示，已協調維持駐港辦事處的業務運作，港人赴台簽證等業務會轉至線上辦理，又批評港府設立政治障礙。港府則回應指台方的言行本末倒置、混淆是非。

　　台灣陸委會指會維持駐港辦事處的業務運作，台港經貿相關業務、觀光與金融合作會持續辦理，港人來台居留、學生到台灣升學等入台證申請，部份會改在網上辦理。台灣在港僅餘一間辦公室，下月租約到期後將不再續租。陸委會主委邱太三批評，港府自二〇一八年起，陸續要求各級駐港人員簽署「一中承諾書」，強調台港關係以經濟和文化交流層面出發，不應設立政治障礙。



　　港府回應指台方近年多次粗暴干預香港事務，表示極度憤怒和遺憾，指台方的挑釁行徑對港台關係造成無可彌補的傷害。

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